Дачную амнистию для общих построек продлили в России

Президент России Владимир Путин продлил «дачную амнистию» для общих построек до 2031 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Действие закона распространяется на здания и сооружения, которые относятся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. Речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. В частости, к ним относятся гаражи и сторожки.

Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на них в упрощенном порядке. Для этого нужны правоустанавливающий документ, декларация, которая составлена председателем товарищества. Подготовка технического плана не требуется.

Упрощенный порядок государственной регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет такого имущества заканчивался 1 января 2024 года. Теперь воспользоваться им можно будет до 2031 года.

В ближайшее время в Госдуму внесут еще одну инициативу об упрощенной регистрации имущества — домов на несколько семей, бань, летних кухонь и сараев.