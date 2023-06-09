НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Грета Тунберг в 20 лет окончила школу

Источник:
Sibnet.ru
338 3

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в 20 лет окончила школу, об этом она написала на своей странице в Twitter.

Девушка уточнила, что больше не сможет проводить так называемые школьные забастовки, которые она начала в 15 лет. В 2018 году она вместо занятий в школе вышла на забастовку к шведскому парламенту.

Тунберг протестовала против недостаточных усилий по борьбе с изменением климата. Эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays For Future.

«Школьная забастовка, 251-я неделя. Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка», — написала активистка.

Тем не менее, забастовки по пятницам продолжатся, только теперь они не будут называться школьными, подчеркнула Тунберг. По ее словам, общество все еще недостаточно серьезно относится к охране окружающей среды.

Журнал Time в декабре 2019 года назвал Тунберг «Человеком года». Шведская активистка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю.

Еще по теме
Путин выступил против возвращения советской системы образования
Врач посоветовала выпускникам способ успокоиться перед ЕГЭ
Путин поручил ввести в школах курс черчения
Путин разрешил выпускникам из Шебекино поступать в вузы без ЕГЭ
смотреть все
Жизнь #Образование #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Шойгу оценил потери украинских военных
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
34
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
31
Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ
29
Запад заставит Киев согласиться на «ампутированную Украину»