Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в 20 лет окончила школу, об этом она написала на своей странице в Twitter.

Девушка уточнила, что больше не сможет проводить так называемые школьные забастовки, которые она начала в 15 лет. В 2018 году она вместо занятий в школе вышла на забастовку к шведскому парламенту.

Тунберг протестовала против недостаточных усилий по борьбе с изменением климата. Эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — Fridays For Future.

«Школьная забастовка, 251-я неделя. Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка», — написала активистка.

Тем не менее, забастовки по пятницам продолжатся, только теперь они не будут называться школьными, подчеркнула Тунберг. По ее словам, общество все еще недостаточно серьезно относится к охране окружающей среды.

Журнал Time в декабре 2019 года назвал Тунберг «Человеком года». Шведская активистка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю.