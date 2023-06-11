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Сексолог назвала три причины плохого секса

Источник:
«Газета.ру»
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Ссора любовной пары
Фото: © freepik.com/Drazen Zigic / CC0

Психологические проблемы, не позволяющие партнерам расслабиться, крайне отрицательно влияют на качество секса, предупредила сексолог Полина Девочкина.

«Качество секса ухудшают физическая и моральная усталость. На него нужен ресурс. Если человек выматывается в других сферах жизни, то у него может просто не остаться энергии», — приводит «Газета.ру» слова сексолога.

Кроме того, на секс могут повлиять хронический стресс и проблемы, которые пара не разрешила между собой в отношениях.

«Этот процесс связан не только с анатомией, но и с психикой. Если в паре есть конфликты, обида, абьюз, ревность, недоверие и так далее, то людям сложно расслабиться», — уточнила Девочкина.

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Отношения #Любовь #18+
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