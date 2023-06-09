НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Карелин сообщил о «призовом фонде» за уничтожение вражеской техники

Источник:
Sibnet.ru
460 2
Александр Карелин
Фото: © Sibnet.ru

Предприниматели Сибири инициировали создание специального «призового фонда» для денежных выплат участникам СВО за уничтожение вражеской техники, сообщил сенатор от Новосибирской области Александр Карелин.

«Ребята вышли с инициативой о создании призового фонда за уничтожение и пленение командиров подразделений и уничтожение тяжелой техники, вроде зенитных ракетных комплексов», — сказал Карелин в обращении, которое опубликовал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Сенатор не уточнил, какого размера будет «премия».

Минобороны платит за сбитый самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч, следует из брошюры ведомства для контрактивнов. За уничтожение танка бойцы получают 100 тысяч рублей. За уничтоженные беспилотники, БТР, БМП и БМД, самоходные орудия, системы С-300, «Бук», «Тор», «Оса» или боевые машины РЗСО — по 50 тысяч рублей.

Карелин — уроженец Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе, сенатор от региона с 2020 года.

Еще по теме
Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ
Шойгу оценил потери украинских военных
Белый дом назвал главную цель украинского контрнаступления
Медведев призвал российскую армию перейти в наступление
смотреть все
Оборона #Армия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
43
Шойгу оценил потери украинских военных
34
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
31
Российский генерал рассказал о разгроме наступающих сил ВСУ
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем