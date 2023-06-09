Карелин сообщил о «призовом фонде» за уничтожение вражеской техники

Предприниматели Сибири инициировали создание специального «призового фонда» для денежных выплат участникам СВО за уничтожение вражеской техники, сообщил сенатор от Новосибирской области Александр Карелин.

«Ребята вышли с инициативой о создании призового фонда за уничтожение и пленение командиров подразделений и уничтожение тяжелой техники, вроде зенитных ракетных комплексов», — сказал Карелин в обращении, которое опубликовал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Сенатор не уточнил, какого размера будет «премия».

Минобороны платит за сбитый самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч, следует из брошюры ведомства для контрактивнов. За уничтожение танка бойцы получают 100 тысяч рублей. За уничтоженные беспилотники, БТР, БМП и БМД, самоходные орудия, системы С-300, «Бук», «Тор», «Оса» или боевые машины РЗСО — по 50 тысяч рублей.

Карелин — уроженец Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе, сенатор от региона с 2020 года.