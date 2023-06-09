Убившую россиянина акулу поймали в Египте

Египетские власти сообщили о поимке акулы, убившей накануне россиянина в районе пляжа Хургады, расположенного на Красном море.

«Специальная группа выловила акулу, ставшую причиной трагедии», — приводит ТАСС сообщение Министерства окружающей среды Египта. Ее передали «для исследования и получения точной информации, необходимой для определения причин ее аномального поведения».

Специалисты намерены выяснить, «была ли это та же самая акула, которая стала причиной нескольких предыдущих несчастных случаев».

Трагедия произошла в четверг, 8 июня около 15.00 мск в районе городского пляжа Dream Beach. В результате нападение акулы «погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения», сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Погибший не был туристом, а на постоянной основе проживал на территории Египта.