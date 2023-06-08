Госдума призвала сократить срок отключения горячей воды

Необходимо сократить с десяти до трех дней срок отключения горячей воды в летнее время, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней», — сказал Чернышов, который уже направил в Минстрой письмо с просьбой уточнить, есть ли на сегодня ограничения, препятствующие его инициативе.

Парламентарий отметил, что современные технологии позволяют гораздо быстрее провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения. Он предложил уже этим летом обязать коммунальные службы не отключать горячую воду больше чем на три дня.

Первой внедрить новый порядок должна Москва — «как самый богатый город России с наилучшим состоянием коммунальной инфраструктуры», отметил Чернышов. Затем необходимо распространить эту практику на все регионы страны.

Правительство ранее намеревалось к 2020 году сократить по всей России сроки отключения воды до 7 дней, однако в итоге эти планы не были реализованы. Сейчас нормативные сроки составляют 10 дней.