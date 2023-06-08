Зеленский испытал шок от реакции ООН на разрушение Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал ООН и Красный Крест за отсутствие своевременной реакции на разрушение Каховской ГЭС.

«Мы не получили ответа (на запросы о помощи с ситуацией по Каховской ГЭС). Я шокирован», — сказал Зеленский в интервью Bild.

По его словам, в ответ на просьбу приехать представители Украины услышали «какие-то разговоры о мандате, о том, должны ли они это делать, или не должны».

«Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы — значит, ее вообще нет, значить она недееспособна», сказал Зеленский в вечернем телеобращении.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 метров. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. Погибли тысячи животных в Нижнеднепровском национальном парке.