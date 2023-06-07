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Назван идеальный завтрак для больных диабетом

Источник:
The American Journal of Clinical Nutrition
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Низкоуглеводная диета приводит к снижению уровня глюкозы после приема пищи на 74%, а также снижает вариабельность гликемии по сравнению со стандартным завтраком с низким содержанием жира, выяснили канадские ученые.

Вариабельность гликемии (колебания глюкозы крови в течение определенного промежутка времени) и повышение уровня глюкозы в крови после приема пищи – факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у людей с диабетом второго типа.

Диета с низким содержанием углеводов считается эффективной стратегией контроля уровня глюкозы, но соблюдать ее достаточно сложно. Поэтому исследователи попытались найти альтернативу.

Выяснилось, что одним из потенциальных и простых решений могло бы стать снижение содержания углеводов всего в одном приеме пищи в день — в завтраке.

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STRYKER9800

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Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

pepelmetal

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Uynachalnica

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