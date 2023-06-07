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Совфед одобрил ограничение выезда за рубеж призывников

Источник:
«Интерфакс»
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Совет Федерации одобрил закон, который вводит ограничения на выезд для некоторых категорий граждан, а также уточняет нормы о признании паспортов недействительными.

Документ предусматривает передачу паспорта на хранение в орган, выдавший этот документ, для тех граждан России, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную службу.

Паспорт подлежит передаче в течение пяти рабочих дней со дня доведения до гражданина решения об ограничении права на выезд. Храниться такой паспорт будет до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия.

По такой же схеме предусматривается передача на хранение паспорта уволенных с военной службы в органах ФСБ — на срок до пяти лет со дня увольнения с военной службы.

Основаниями недействительности паспорта согласно закону, наряду с истечением срока действия станет изменение владельцем таких паспортов фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения, а также изменение пола.

Прекращение гражданства владельца паспорта, отмена решения о приобретении гражданства, а также установление по результатам проверки факта отсутствия гражданства РФ станут основаниями для признания паспорта недействительным.

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STRYKER9800

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