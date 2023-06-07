Улично-дорожную сеть России оцифруют

Цифровые двойники всей улично-дорожной сети России создадут к 2030 году, это позволит в автоматическом режиме отслеживать изменения состояния светофоров, дорожных знаков, тротуаров и принимать решения по приведению их в нормативное состояние.

По словам гендиректора компании «Цифровые дороги» Александра Демина, виртуальные копии инфраструктуры формируются с использованием искусственного интеллекта, который фиксирует событие.

На данный момент компания «Цифровые дороги» оцифровала 70 городов в 29 регионах страны и 40 тысяч километров дорог. К 2030 году эта цифра вырастет до 1,5 миллиона километров магистралей.

Для оцифровки используется российская разработка — программно-аппаратный комплекс «Автодискавери», который с помощью нейросети и компьютерного зрения создает виртуальные копии улично-дорожной сети.