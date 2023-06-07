Врач посоветовала выпускникам способ успокоиться перед ЕГЭ

Врач Анастасия Конторович посоветовала эффективный способ, как школьникам быстро справится с сильным волнением перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

Прежде всего, родители должны перед сдачей ЕГЭ спокойно и взвешенно поговорить с детьми, обсудить все страхи. «Попробуйте определиться со стратегией поведения на случай, если не получится сдать экзамен хорошо или нужных баллов не хватит для поступления в выбранный вуз», — сказала Конторович «Газете.ру».

По ее словам, непосредственно перед экзаменом помочь справиться со стрессом и тревогой хорошо помогут дыхательные практики. Врач рекомендовала одну из них.

«Сделайте глубокий вдох на протяжении пяти секунд, затем выдержите паузу в пять секунд и выдыхайте еще пять секунд. Длительность можно увеличивать, но задерживать дыхание больше, чем на десять секунд, не стоит. Эффект будет сильнее, если вы максимально растянете выдох. Например, пять — пять — десять секунд», — посоветовала врач.