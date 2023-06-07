НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач посоветовала выпускникам способ успокоиться перед ЕГЭ

Источник:
«Газете.ру»
114 0
Проверка школьников перед ЕГЭ
Проверка школьников перед ЕГЭ
Фото: © Sibnet.ru

Врач Анастасия Конторович посоветовала эффективный способ, как школьникам быстро справится с сильным волнением перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

Прежде всего, родители должны перед сдачей ЕГЭ спокойно и взвешенно поговорить с детьми, обсудить все страхи. «Попробуйте определиться со стратегией поведения на случай, если не получится сдать экзамен хорошо или нужных баллов не хватит для поступления в выбранный вуз», — сказала Конторович «Газете.ру».

По ее словам, непосредственно перед экзаменом помочь справиться со стрессом и тревогой хорошо помогут дыхательные практики. Врач рекомендовала одну из них.

«Сделайте глубокий вдох на протяжении пяти секунд, затем выдержите паузу в пять секунд и выдыхайте еще пять секунд. Длительность можно увеличивать, но задерживать дыхание больше, чем на десять секунд, не стоит. Эффект будет сильнее, если вы максимально растянете выдох. Например, пять — пять — десять секунд», — посоветовала врач.

Еще по теме
Путин поручил ввести в школах курс черчения
Путин разрешил выпускникам из Шебекино поступать в вузы без ЕГЭ
Серебряные медали вручат российским школьникам
Замглавы Минобрнауки России умер в самолете
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Киев использовал против России биологическое оружие
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
Евросоюз из-за Украины исчерпал финансовые резервы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
48
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
44
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
30
Небензя назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем