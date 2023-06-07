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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медведев призвал российскую армию перейти в наступление

Источник:
Sibnet.ru
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Киевский режим должен быть низложен в ходе будущего российского наступления, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стало неожиданностью для России. «Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни», — считает зампред Совбеза.

Медведев предостерег от недооценки противника. «Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ», — подчеркнул он.

У российской армии существенное преимущество «и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии», и, конечно, моральное превосходство», отметил зампред Совбеза.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Tanatholog

Как быстро забылся конец 21 года, когда РФ со всеми пыталась договориться. Всем было пофиг.

Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

Asd10

Это типа "Русские, сдавайтесь, а то нам сильно поплохело"??? Дура штоле...