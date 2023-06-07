Спрогнозировано падение цен на китайские авто через год

Снижение цен на китайские автомобили на 5-10% может произойти через полгода-год, сообщил президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Хайцеэр в интервью радио Sputnik удивился, почему китайские автомобили до сих пор не дешевеют. Рынок в России уже переполнен, но очередей за ними не выстраивается.

«Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен», — сказал автоэксперт.

По его словам, на цены может повлиять, если снизятся издержек — транспортные расходы, таможенные пошлины и другие платежи. Но это произойдет не раньше, чем через полгода, а максимальное максимально китайские авто подешевеют на 10%.

Средняя цена новых китайских авто в мае составила 2,8 миллиона рублей, по данным Авито Авто.