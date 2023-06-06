Врач рассказала о причинах подергивания века

Подергивание века, в медицине называемое доброкачественной миокимией, вызывается стрессом, нарушением сна или злоупотреблением кофе, сказала врач-невролог Диана Андреева.

Под доброкачественной миокимией подразумевается то, что в большинстве случаев она проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Подергивается веко из-за спазма мышечных волокон круговой мышцы глаза.

«Причины подергивания века могут быть разными. Основные: стресс и переутомление, длительное использование компьютера или телефона, нарушения режима сна и отдыха, чрезмерное употребление напитков с большим количеством кофеина и алкоголя», — рассказала «Известиям» Андреева.

Чтобы избавиться от подергивания она рекомендовала соблюдать режимы труда и отдыха, нормализовать режим сна, избегать стрессовых ситуаций, сократить или полностью отказаться от кофе, алкоголя и курения.

«Если глаз дергается больше двух недель, а также при опущении века, подергивании других частей лица, отеках, болях и покраснении глаза/века и других тревожных симптомах, необходимо обратиться к врачу», — предупредила врач.