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Тейлор Свифт подавилась жуком на концерте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Cosmopolitan UK / CC BY 3.0

Неприятный инцидент случился с певицей Тейлор Свифт во время концерта в Чикаго. Она подавилась жуком прямо на сцене перед зрителями.

«Я только что проглотила жука», — сказала Свифт во время выступления.

Затем знаменитость отвернулась и попыталась выплюнуть насекомое, убеждая публику, что с ней все в порядке, пишет журнал Billboard.

Концерт Тейлор Свифт проходил рамках стартовавших в марте гастролей певицы Eras Tour. Этот тур вызвал ажиотаж в Америке: в ноябре 2022 года сайт Ticketmaster прекратил продажу на ее выступления из-за повышенного спроса.

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