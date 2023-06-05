Тревел-шоу «О, спорт! Ты жив?» вышло в видеосервисе Wink

Фото: © кадр из тревел-шоу «О, спорт! Ты еще жив?»

Документальное тревел-шоу «О, спорт! Ты жив?» о спортивной жизни в регионах России вышел в видеосервисе Wink.

Проект рассказывает о реальной спортивной жизни в регионах России. Будут затронуты разные виды спорта — от зимнего серфинга на Камчатке до гонок на верблюдах в Элисте.

Герой выпусков — начинающие спортсмены, тренеры, болельщики, чиновники, отвечающие за развитие спорта в регионах, а также звезды мировой величины.

Ведущие проекта — спортивные журналисты Роман Нагучев, Владимир Иванов, Татьяна Клац и Анна Андронова. На Камчатке к команде также присоединилась регбистка и участница Олимпийских игр в Токио Яна Данилова.

Первый эпизод называется «Челябинские звезды, Молния и Метеорит». Первый выпуск шоу «О, спорт! Ты жив?» уже доступен в Wink. Новые части будут выходить по четвергам. Всего выйдет 20 серий.