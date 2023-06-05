ЦКБ опровергла смерть пациентки во время эвакуации при пожаре

Смерть женщины в реанимации Центральной клинической больницы не связана с эвакуацией при пожаре в воскресенье, она скончалась из-за тяжелого заболевания.

После начавшегося пожара из ЦКБ оперативно были эвакуированы 143 пациента, в том числе семь реанимационных, 36 человек персонала. В Сети появилась информация, что одна из женщин скончалась во время перевозки.

«Никто из наших пациентов не пострадал из-за пожара и, тем более, не погиб из-за пожара или при эвакуации. К сожалению, одна из пациенток ОРИТ скончалась через два часа после перевода в отделение реанимации РСЦ — это соседний корпус ЦКБ», — приводит пресс-служба правительства Новосибирской области комментарий больницы.

Врачи подчеркнули, что женщина три недели находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, с гнойным воспалением средостения после разрыва пищевода и тромбоэмболией легочной артерии. Заболевание имело высокий уровень летальности.

Пожар произошел в ЦКБ в Академгородке в воскресенье, 4 июня. Загорелась кровля. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание.