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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

American Thinker раскрыл, почему США выгодна война на Украине

Источник:
American Thinker
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Война развязала руки Белому дому, который в ее условиях может контролировать денежные потоки, наделять себя сверхполномочиями, и устранять неугодных, пишет обозреватель американского консервативного журнала American Thinker Мэтью Андерссон.

«Соединенные Штаты не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Нынешняя внешняя политика США в отношении России идет по узкому пути жесткой конфронтации сверхдержав», — констатирует обозреватель.

По его мнению эскалация конфликта нужна администрации Байдена по шести причинам:

- Во-первых, внутренняя политика Белого дома настолько радикальна, что требует внеконституционной власти. Война дает такие полномочия;

- Во-вторых, официальный курс на вражду с Россией рассматривается в качестве главного пути к физическому разрушению всего нефтегазового комплекса. Это, якобы, ускорит переход на «зеленую» энергию;

- В-третьих, в условиях военного времени проще манипулировать финансовыми потоками. Обычными методами обслуживать национальный долг в 30 триллионов долларов Белый дом не в состоянии;

- В-четвертых, военный конфликт — это идеальная платформа для политического преследования и устранения конкурентов. США уже находятся на пути к однопартийной консолидации.

- Пятая причина — резкий рост оборонных расходов в интересах Пентагона. Противники этого выставляются врагами;

- Ну и, наконец, война приводит к массовой дестабилизации общества. Белый дом отстаивает идеологию контроля за численностью населения — главной причиной глобального потепления.

«Команда Байдена планирует использовать Россию как инструмент для своих собственных внутренних преобразований», — уверен Андерссон.

Тема: Военная операция на Украине
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