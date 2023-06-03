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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Воздушная дуэль Су-35 с украинским штурмовиком попала на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Видео с уничтожением самолета противника российским истребителем Су-35 в зоне СВО появилось в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации», — отмечается в сообщении.

На опубликованных кадрах пилот Су-35 ВКС России обнаружил самолет противника, после чего берет ее в прицел и запускает ракету класса «воздух-воздух».

По предварительным данным, Су-35 поразил украинский штурмовик Су-25, самолет был уничтожен прямым попаданием ракеты.

Тема: Военная операция на Украине
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