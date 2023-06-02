НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Блинкен заявил, что США не стремятся свергнуть власть в России

Источник:
Sibnet.ru
217 3
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: U.S. Department of State

США не собираются свергать власть в России и не хотят, чтобы российские граждане воспринимали их как врагов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в мэрии Хельсинки.

«Позвольте мне обратиться напрямую к российскому народу. США — не ваш враг, после мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у России светлое будущее, свободное и открытое, полностью интегрированное со всем миром», — цитирует РБК Блинкена.

Госсекретарь добавил, что «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что США при участии дипломатических представителей посольства в Москве «используют открытую агитацию и призывают к свержению действующей власти в России».

Еще по теме
Соратники Кадырова обвинили Пригожина в паникерстве
Эрдоган задолжал брату более 230 тысяч долларов
Разведка Южной Кореи узнала вес Ким Чен Ына по фото
Белый дом раскрыл сроки наступления ВСУ
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Диверсанты попытались прорвать границу у Шебекино
Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

Asd10

Это у тебя к нему возрастная солидарность штоле?

mosquito__2010

У меня от этого позорища тоже улыбка шириться. Какая страна такой и лидер.

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!