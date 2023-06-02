Блинкен заявил, что США не стремятся свергнуть власть в России

США не собираются свергать власть в России и не хотят, чтобы российские граждане воспринимали их как врагов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в мэрии Хельсинки.

«Позвольте мне обратиться напрямую к российскому народу. США — не ваш враг, после мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у России светлое будущее, свободное и открытое, полностью интегрированное со всем миром», — цитирует РБК Блинкена.

Госсекретарь добавил, что «безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что США при участии дипломатических представителей посольства в Москве «используют открытую агитацию и призывают к свержению действующей власти в России».