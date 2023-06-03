Гинеколог перечислила проблемы с сексом на пляже

Секс на пляже или в воде может спровоцировать инфекции, а также сделать процесс более механичным и травматичным, сообщила гинеколог Алла Дударева.

По ее словам, вода вымывает естественную смазку и секс становится более механичным, а это может принести неприятные ощущения и микротравмы.

«Возможны инфекции. Это кишечная палочка, стрептококки, стафилококки вся флора, которая выживает в воде. Могут быть ранки, в кровь может попасть», — сказала Sibnet.ru врач.

По ее словам, при сексе на пляже и в воде возникают проблемы контрацепции и отсутствие помыться до и после секса.



