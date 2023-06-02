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Иск иноагента Галкина к Минюсту отклонили вслед за Варламовым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в России) останется с полученным статусом, такой вердикт вынесли в суде после иска артиста к Минюсту.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует ТАСС решение судьи по поводу требования Галкина снять с него статус иноагента.

Галкина признали иноагентом в сентябре 2022 года с формулировкой «ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного государства — Украины».

Кроме Максима Галкина иски к Минюсту о снятии статуса иностранного агента подавали певица Земфира (признана иноагентом в РФ), шоумен Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ), которому суд тоже отказал в удовлетворении требований. 

Ранее блогер Илья Варламов (признан иноагентом в РФ) тоже не сумел через суд избавиться от статуса.

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Обсуждение (4)
Топ комментариев

STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

Asd10

Это у тебя к нему возрастная солидарность штоле?

mosquito__2010

У меня от этого позорища тоже улыбка шириться. Какая страна такой и лидер.

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!