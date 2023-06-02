Иск иноагента Галкина к Минюсту отклонили вслед за Варламовым

Шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в России) останется с полученным статусом, такой вердикт вынесли в суде после иска артиста к Минюсту.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — цитирует ТАСС решение судьи по поводу требования Галкина снять с него статус иноагента.

Галкина признали иноагентом в сентябре 2022 года с формулировкой «ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного государства — Украины».

Кроме Максима Галкина иски к Минюсту о снятии статуса иностранного агента подавали певица Земфира (признана иноагентом в РФ), шоумен Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ), которому суд тоже отказал в удовлетворении требований.

Ранее блогер Илья Варламов (признан иноагентом в РФ) тоже не сумел через суд избавиться от статуса.