Суд отказался «реабилитировать» иноагента Варламова

Блогер Илья Варламов (признан иноагентом в России) обратился в суд с требованием снять с него статус иностранного агента, но иск отклонили.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов», — сказали ТАСС в суде.

Варламова внесли в реестр иностранных агентов 23 марта с формулировкой «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».