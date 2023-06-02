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Суд отказался «реабилитировать» иноагента Варламова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @varlamov

Блогер Илья Варламов (признан иноагентом в России) обратился в суд с требованием снять с него статус иностранного агента, но иск отклонили.

«Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов», — сказали ТАСС в суде.

Варламова внесли в реестр иностранных агентов 23 марта с формулировкой «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».

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