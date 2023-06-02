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Сколько лет могут прожить кошки

Источник:
Sibnet.ru
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Кошки
Фото: © Sibnet.ru

Кошки могут прожить от 15 до 30 лет, многое зависит от их генетики, образа жизни и питания, а также пола.

Животное может дожить до 30 лет. Но не все кошки способны достичь такого возраста, и в этом процессе роль играют различные факторы, такие как диета, генетика, образ жизни и общее состояние здоровья, сообщает Science Focus.

Например, стерилизованные кошки, как правило, живут дольше, так как они защищены от репродуктивных заболеваний. Подобно людям, самки кошек часто живут дольше, чем самцы. Средняя продолжительность жизни кошки составляет около 15 лет.

Крим Пафф из Техаса удалось прожить 38 лет и три дня. Она считается кошкой долгожителем. Второе место в списке долгожителей занимает американская кошка по имени Бэби, которая также дожила до 38 лет. Самый старый кот в России прожил 26 лет, он умер в Тюмени в марте этого года.

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Жизнь #Звери
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STRYKER9800

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BadBoy91

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Uynachalnica

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