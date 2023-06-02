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Соратники Кадырова обвинили Пригожина в паникерстве

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы Адам Делимханов
Депутат Госдумы Адам Делимханов
Фото: © t.me/adelimkhanov_95

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов попросил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина перестать «болтать, кричать, орать». Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, в свою очередь, обвинил Пригожина в разжигании «панических настроений».

Так представители Чечни отреагировали на слова Пригожина о действиях спецназа «Ахмат». На вопрос о том, «насколько силы специального назначения "Ахмат" в действительности способны освободить ДНР», основатель «Вагнера» сказал, что перед ними не стоит такой задачи.

Делимханов в ответ заявил, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи. «Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним — это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего», — сказал депутат Госдумы на видео, опубликованном в своем телеграм-канале.

«Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, как говорил Рамзан Ахматович, и мы лицом к лицу любой вопрос решим», — заключил Делимханов.

Даудов обвинил Пригожина в разжигании «панических настроений» и предложил ему встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной». 

«У наших бойцов тоже были проблемы, но это не значит, что воин должен об этом кричать. В своих заявлениях ты всегда намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За такие слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке», — заявил он на видео, опубликованное в своем телеграм-канале.

Пригожин и командиры ЧВК «Вагнера» позднее  ответили на выпады представителей Чечни. 


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STRYKER9800

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d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…

BadBoy91

паказательное харакири на камеру...ждём

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!