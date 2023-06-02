Пригожин и командиры «Вагнера» ответили на выпады из Чечни

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин довольно мягко ответил на выпады в его сторону депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и спикера чеченского парламента Магомеда Даудова. Ответы командиров «Вагнера» были более жесткими.

Делимханов ранее призвал Пригожина перестать «болтать, кричать, орать», а Даудов обвинил его в разжигании «панических настроений». Так представители Чечни отреагировали на слова Пригожина о действиях спецназа «Ахмат». Они также возмутились его призывами к расстрелу виновных за провалы в спецоперации и предложили ему разобраться «по- мужски».

Основатель «Вагнера» отметил, что ничего предосудительного он о спецназе «Ахмат» не говорил. Что касается необходимости введения смертной казни и наказания виновных за провалы в СВО, мнение свое он оставаил прежним и, по его словам, будет «на нем настаивать».

«А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои, в том числе закрытые специальные телефон и имеют возможность со мной связаться», — отметил он.

Более резко отреагировална выпады представителей Чечни ответил командир ЧВК с позывным «Вагнер» (в честь него и была названа компания). «В ЧВК «Вагнер» никогда не было, нет и не будет панических настроений», — заявил он.

Он также указал на недопустимость фамильярного обращения к Пригожину на «ты» и «Женя». «Поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы. Тем более что друг друга знаем еще с первой и второй войны в Чечне», — подчеркнул Вагнер.

Командир одного из отрядов ЧВК с позывным «Тень» ответил проще. «Каждый выполняет свою работу, как может, просто мы свою выполняем лучше», — подчеркнул он.