Reiman-group отзывы: почему брокер так надежен?

Reiman-group — британский брокер, специализирующийся на торговле на рынке Forex, но также предлагающий онлайн-торговлю другими активами, включая криптовалюты, CFD на акции, индексы и товары.

Reiman-group регулируется FCA и имеет прочную репутацию в инвестиционном пространстве. Отзывы подтверждают, что брокер не подводит клиентов и заботится о безопасности их средств.

Reiman-group отзывы: мнение реальных клиентов о платформе

Очевидно, что отзывов о Reiman-group на русском языке не так уж и много, но все же их можно найти в социальных сетях и блогах: Rusvest, vc ru, Medium, Blogspot, vk com и ok ru.

Авторы не концентрируются на таких вопросах, как вывод прибыли. Британский посредник выводит деньги всегда и вовремя (срок — до трех рабочих дней). Гораздо чаще в отзывах о Reiman-group обсуждаются:

1. комфортные условия для розничных и институциональных трейдеров;

2. низкий стартовый депозит — от 300 USD;

3. дополнительные сервисы в виде торговых рекомендаций, совместных онлайн-сессий с профессионалами и формирования индивидуальных инвестпортфелей;

4. отличная образовательная база и квалифицированная техподдержка;

5. множественные методы пополнения депозитов и вывода средств.

Приоритеты Reiman-group

Приоритет компании — полная прозрачность всех процессов, особенно с учетом того, что не все конкуренты честно ведут бизнес. Команда брокера делает все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, предоставляя безопасные и хорошо регулируемые услуги. Онлайн-брокер ставит доверие во главу угла и пропагандирует справедливые и этичные отношения.

Брокерская платформа соотносит свои интересы с интересами трейдеров, поэтому обе стороны работают на одну цель. Клиенты торгуют без страха быть обманутыми, а онлайн-брокер получает вознаграждение за свои услуги в виде спредов и комиссий.

Преимущества Reiman-group

На первых этапах развития владельцы торговой площадки задались вопросом, чего на самом деле хотят онлайн-трейдеры от брокера. Именно ответ на этот вопрос помог им определиться, какие функции предложить целевой аудитории и к каким ценностям стоит стремиться.

Британская платформа стопроцентно прозрачна и строго регулируется, позволяет клиентам торговать Форекс, товарами, акциями, индексами, товарами, криптовалютами с помощью инновационного программного обеспечения и предлагает молниеносное исполнение сделок.

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В предложения включены необработанные спреды ECN от 0.0 п., кредитное плечо 100: 1 и единая комиссия 5 USD/лот. Конфликта интересов нет, поскольку трейдеры получают реальное STP/ECN-исполнение ордеров без участия дилингового центра.

Посредник гордится тем, что работает с поставщиками ликвидности высшего уровня, поэтому инвесторам обеспечен доступ к глубоким институциональным пулам ликвидности.

Брокерский дом регулируется Financial Conduct Authority как ведущая британская финансово-посредническая фирма. Таким образом поддерживаются самые высокие стандарты соответствия и регулирования FCA. В рамках регулирования FCA клиенты могут быть спокойны за свои деньги благодаря страхованию профессиональной ответственности, которое покрывает все возможные ошибки, совершаемые сотрудниками и уполномоченными представителями брокера.

В 2022 году фирма получила разрешение ЦБ РФ на работу в России. Поэтому российские онлайн-трейдеры приобретают двойную защиту.

Программное обеспечение

Брокер использует собственное программное обеспечение, нисколько, по отзывам о Reiman-group, не уступающее известным брендам. Программы для трейдинга доступны на девяти языках в режиме 24/7.

Существует три рабочих версии ПО: для загрузок на компьютеры и ноутбуки с Windows и MacOS; для установки на мобильные телефоны и планшеты с iOS и Android; для работы в веб-браузере.

Терминал позволяет использовать неограниченное количество торговых счетов со скоростью распределения 5 миллисекунд на счет. А несколько методов распределения способствуют поддержке всех стилей торговли. В числе доступных опций предусмотрены социальный трейдинг и автоматическая торговля.

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Пользователь найдет в терминале более 40 валютных пар, 13 индексов мировых фондовых бирж с акцентом на наиболее ликвидные. Сырьевые товары включают драгоценные металлы и энергоносители. Для инвестирования доступны также какао, кукуруза, пшеница.

Те, кто интересуется криптовалютой, могут торговать Bitcoin, Dashcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum и т.д. Наконец, предложение содержит CFD на акции, зарегистрированные в США и Великобритании. Всего на онлайн-платформе представлено 233 финансовых актива.

Образование

Брокерская компания предлагает широкий спектр образовательных инструментов, которые помогут трейдерам любого уровня опыта и подготовки. Например, представлено пошаговое руководство по обучению торговле на финансовых рынках, включая обзор рынков, анализ и психологию трейдинга.

Регулярно проводятся вебинары под руководством рыночных стратегов и профессиональных трейдеров. Видео и письменный контент на сайте постоянно обновляется.

Техподдержка

На любой странице веб-сайта брокерской фирмы можно нажать кнопку «Чат» в правом нижнем углу экрана, чтобы начать разговор с техподдержкой в реальном времени.

Доступны и звонки по номерам телефонов, которые отображаются на странице «Контакты». Есть адрес электронной почты службы поддержки. Согласно отзывам о Reiman-group, специалисты техподдержки стремятся отвечать на сообщения максимально быстро.

Для дополнительного удобства имеются специальные номера телефонов для жителей Российской Федерации и Казахстана.

Те, кто находится в Лондоне, могут посетить головной офис брокерской компании. В ближайшее время дополнительный офис появится в Москве.

Reiman-group — один из лучших брокеров, по мнению многих экспертов из разных стран мира. Он поддерживает торговлю различными инвестиционными инструментами в рамках единого инновационного терминала и владеет передовыми технологиями, которыми гордится. Отраслевые рейтинги подтверждают: это — абсолютно надежный онлайн-брокер, прозрачная инвестиционная площадка для сотрудничества.