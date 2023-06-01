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Иноагент Земфира назвала себя гражданкой России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Denhud / CC BY-SA 3.0

Певица Земфира, признанная иноагентом в России с 10 февраля, высказалась о слухах по поводу получения французского гражданства.

По словам Земфиры, информация о ее французском гражданстве всплыла «в череде пропагандистского мракобесия». Но на самом деле это неправда.

«Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было», — написала она в соцести.

Певица после начала военной спецоперации покинула Россию и живет во Франции. Также она гастролирует по городам Европы. В мае Земфира подала иск к Минюсту с требование снять с нее статус иноагента.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

pepelmetal

украинский военный корабль, иди .....

Alhazred

Ощущаешь жжение? ))) Это корыто усердно прятали, к тому же у него на борту установлена система "Град",...

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.

number10

Он не уточнил, летом какого года?