НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Секретный план на случай конфликта с Россией появился у НАТО

Источник:
Responsible Statecraft
290 1
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Фото: UK Government / CC BY 2.0

НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией, заявил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

Участникам саммита НАТО предстоит одобрить на саммите в Вильнюсе тысячи страниц секретных военных планов. В них впервые времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого вооруженного столкновения с Россией, пишет Дэвис.

«Отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора», — отметил обозреватель.

Он отметил, что эти документы были подготовлены за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.

В этой связи Дэвис обратил внимание на вызывающие тревогу слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.

Еще по теме
Северная Корея запустила ракету с разведспутником
Белый дом выступил против ударов по Москве
Министр обороны Китая отказался встречаться с главой Пентагона
Россия разорвала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Американский ученый рассказал, что инопланетяне живут среди людей
Определился актерский состав комедии про группу «Иванушки»
Россия выдвинула Украине условия мира
Медведев опубликовал мем про мечты Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

украинский военный корабль, иди .....

Alhazred

Ощущаешь жжение? ))) Это корыто усердно прятали, к тому же у него на борту установлена система "Град",...

number10

Он не уточнил, летом какого года?

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.