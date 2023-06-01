НАТО подготовила секретный план на случай военного столкновения с Россией, заявил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

Участникам саммита НАТО предстоит одобрить на саммите в Вильнюсе тысячи страниц секретных военных планов. В них впервые времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого вооруженного столкновения с Россией, пишет Дэвис.

«Отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора», — отметил обозреватель.

Он отметил, что эти документы были подготовлены за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.

В этой связи Дэвис обратил внимание на вызывающие тревогу слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.