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Путин инициировал создание всероссийского кибертурнира

Источник:
Sibnet.ru
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Компьютерный зал
Фото: © ELLA DON / Unsplash License

На выставке креативных индустрий в центре «Зотов» президент России Владимир Путин объявил о запуске ежегодного всероссийского киберспортивного турнира. 

В рамках соревнований планируется проведение соревнований по популярным дисциплинам, включая «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» и другие отечественные онлайн-игры, сообщила «Коммерсанту» глава московского подразделения Lesta Games, Гаухар Алдиярова.

Турнир будет охватывать всю Россию, от Владивостока до Калининграда, и представит игры от отечественных студий и разработчиков из дружественных стран. Глава Lesta Games подчеркнула, что это будет настоящий всероссийский чемпионат.

Однако, игры, которые отражают «однобокое освещение политических событий в рамках игровой вселенной», такие как Counter-Strike от американской Valve Corporation, не будут рассматриваться для включения в турнир. Но будут присутствовать иностранные MOBA, например, League of Legends от китайского издателя Tencent.

По поручению президента, турнир начнется с Дальнего Востока, учитывая потребности населения этого региона в подобных соревнованиях. Подробный план организации чемпионата и список игр, которые будут участвовать, будет разработан с участием игровых экспертов и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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