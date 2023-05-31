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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Детей начали вывозить из приграничья Белгородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Власти приступили к эвакуации детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области в другие регионы, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 22 мая на территорию региона зашли украинские диверсанты. Их пришлось выбивать с боями. На территории области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева дети отправятся в детский оздоровительный лагерь «Ландыш».

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