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Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли 16 тысяч человек

Источник:
ТАСС
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: © Минобороны РФ

Украинские силы за последний месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику», — приводит ТАСС слова Шойгу, сказанные им на селекторном совещании в Минобороны России.

Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, уточнил Шойгу.

«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — отметил министр обороны.

За это же время перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, добавил Шойгу.

   
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