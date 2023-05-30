Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли 16 тысяч человек

Украинские силы за последний месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику», — приводит ТАСС слова Шойгу, сказанные им на селекторном совещании в Минобороны России.

Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, уточнил Шойгу.

«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — отметил министр обороны.

За это же время перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, добавил Шойгу.