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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский утвердил сроки и направления наступления Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Украина приняла решение, как и где будут дальше двигаться вооруженные силы страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Докладывали на Ставке, как всегда, главком [Валерий Залужный] и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты», — сказал украинский лидер в видеообращении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки к нему уже определены.

Ранее заместитель главы офиса президента Игорь Жовква заявил, что контрнаступление Украины начнется при условии получения от западных стран всего необходимого вооружения.

На прошлой неделе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что контрнаступление уже началось несколько дней назад.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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