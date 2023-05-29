Реджеп Тайип Эрдоган вырвал победу у лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу и остался президентом Турции. Для Москвы он сложный, но понятный партнер. Избрание его оппонента грозило большими рисками.

Эрдоган никогда не был подарком. Россия и Турция схлестнулись в Сирии в 2015 году. После того как турецкий истребитель в 2015 году сбил российский бомбардировщик Су-24, страны оказались на грани военного конфликта. Турецкий лидер тогда даже запросил помощи у НАТО.

Партнеры поневоле

На удивление, Москва и Анкара быстро восстановили связи после сирийского кризиса. И произошло это благодаря кредо Эрдогана — «ничего личного, только бизнес». За годы межгосударственных трений выработалась практика: Россия и Турция сотрудничают, где им это выгодно, и конфликтуют там, где их интересы пересекаются. При этом сохраняется общий тренд на партнерские отношения.

Стороны кровно заинтересованы друг в друге. Турция делает большие деньги за счет российского газа, а в будущем собирается стать вообще газовым хабом. Россия на выгодных условиях строит ей АЭС «Аккую». Турецкий турбизнес не может жить без российских туристов, а сельское хозяйство — без продажи овощей и фруктов на российском рынке.

В свою очередь, Эрдоган категорически отказался вводить санкции против России. Более того, Турция стала перевалочной базой для транспортировки товаров по параллельному импорту.

Анкара, несмотря на давление Запада, выступила за соблюдение Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. После начала спецоперации на Украине она запретила кораблям НАТО заходить в Черное море, но при этом разрешила вернуться на свои базы кораблям российским.

Но Турция при Эрдогане требовала возврата Крыма, активно продавала оружие Украине, разжигала конфликты на Кавказе, путала карты России на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. И еще страна оставалась активным участником НАТО. Недаром турецкого лидера прозвали мастером «усидеть на все стульях сразу».

Российская карта

Кылычдароглу сразу позиционировал себя как антироссийский кандидат. В интервью западным СМИ он заявил, что Турция при его президентстве развернет свою политику на 180 градусов и напомнит России, что страна — член НАТО.

Предвыборная агитация оппозиционера строилась во многом на противопоставлении Эрдогану как якобы пророссийскому кандидату. Одна из его листовок гласила: «Сделай выбор, ты за Кылычдароглу, который резко выступил против русских? Или за Эрдогана, ожидавшего у дверей встречи с президентом России?».

Кылычдароглу решил разыграть карту «вмешательства России» в выборы. Он даже записал довольно агрессивное обращение к россиянам: «Вы стоите за монтажами, заговорами и пленками, которые разбросаны по этой стране; уберите свои руки от турецкого государства».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал у оппозиционного доказательств вмешательства. «Нам их не предоставили. В одной из телепередач он сказал, что у него сложилось такое впечатление. Это очень несерьезно для человека, которые метит в кресло президента», — заявил министр.

Чем грозило России избрание Кылычдароглу:

— введение санкций против России;

— закрытие путей для параллельного импорта;

— разрешение кораблям НАТО войти в Черное море;

— усиление военной помощи Украине в рамках НАТО;

— передача Киеву ЗРК С-400, купленных Турцией у России.

Правда, есть мнение, что антироссийскую риторику Кылычдароглу после его избрания сменил бы прагматичный подход. Слишком многое связывает страны. Перед первым туром выборов он направил письмо на круглый стол тюркологов в Москву, где заявил, что хочет хороших отношений с Россией, намерен развивать их и будет выдерживать баланс между Западом и Москвой.

Но риск для России все равно был слишком велик. Москва, чтобы поддержать Эрдогана, пошла на продление невыгодной для нее (но очень выгодной для Турции) зерновой сделки.

Мнения экспертов

Турция при Эрдогане продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией, уверен турецкий политолог Керим Хас. В том числе, по его словам, будет активно развиваться параллельный импорт. В ближайшие месяцы Москва и Анкара могут предпринять конкретные шаги по созданию газового хаба, добавил эксперт.

«В Москве могут перевести дух. Никто не скрывал, что Россия предпочитала сохранение статус-кво — при всех бесконечных разногласиях с Анкарой неизменно находятся выходы. Возможно, не оптимальные, но приемлемые. В нынешней ситуации появление даже не враждебной, а отвлекшийся от России Турции означало бы дополнительные неприятности», — написал в своем телеграм-канале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По его мнению, Эрдоган вряд ли забудет, «как страстно весь Запад желал его поражения».