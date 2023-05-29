Посол ЦАР назвал русские авто очень крепкими

Центрально-Африканская Республика заинтересована в российских автомобилях, так как в стране плохие дороги, а русские машины очень крепкие, заявил посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны для ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно УАЗ — не "Лада"», — сказал Додону-Пунагаза в интервью «Известиям».

По его словам, УАЗ собирается наладить производство автомобилей в ЦАР. Это будет модель УАЗ «Патриот».

Также в ходе саммита Россия — Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, страны обсудят экономическое сотрудничество, в том числе строительство инфраструктуры и дорог.