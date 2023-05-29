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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Посол ЦАР назвал русские авто очень крепкими

Источник:
Sibnet.ru
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УАЗ «Патриот»
Фото: Boris Dimitrov «Патриот» / CC BY-SA 4.0

Центрально-Африканская Республика заинтересована в российских автомобилях, так как в стране плохие дороги, а русские машины очень крепкие, заявил посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны для ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно УАЗ — не "Лада"», — сказал Додону-Пунагаза в интервью «Известиям».

По его словам, УАЗ собирается наладить производство автомобилей в ЦАР. Это будет модель УАЗ «Патриот».

Также в ходе саммита Россия — Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, страны обсудят экономическое сотрудничество, в том числе строительство инфраструктуры и дорог.

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Топ комментариев

urbasik

Сказал бы Российская армия гибнет.тогда понятно.А тут он обобщил этнос.А это уже геноцид.

paramedic

Я через Госуслуги за него голосовал.

М. Алейников

В России для начала нужно уровень жизни поднять что бы население не вымирало. Путин пытается отвлечь...

pepelmetal

А чего злиться то, что хотят то и делают у себя в стране