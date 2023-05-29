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Эрдоган победил на президентских выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Orhan Erkılıç

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства, заявила турецкая избирательная комиссия.

Обработано 99,75% бюллетеней. Эрдоган получает 52,1% голосов. Его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,9%, сообщил глава ЦИК Ахмет Инер.

«Завершился второй тур выборов президента. Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил. Благодарю также наш народ за то, что на ближайшие пять лет он передал нам ответственность за управление страной», — приводит ТАСС слова Эрдогана, сказанные им на митинге в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Окончил факультет экономики и коммерческих наук Университета Мармара. В марте 1994 года был избран мэром Стамбула. Создал Партию справедливости и развития (ПСР).

В ноябре 2002 года партия получила большинство мест в парламенте, что дало ей возможность сформировать правительство. В 2003 году Эрдоган возглавил правительство. В 2014 году одержал победу на первых прямых выборах президента Турции. С тех пор занимает пост главы государства.

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Политика #Мир
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