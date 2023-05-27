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Переброска ядерного оружия в Белоруссию разозлила Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден крайне отрицательно относится к размещению российского тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии, об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналистов, какова его реакция на данный шаг Москвы и Минска, Байден ответил, что он относится к этому «чрезвычайно негативно», передает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о конкретном количестве и местах размещения ядерных боеприпасов на территории республики.

Переброска комплексов из России на территорию Белоруссии началась 25 мая. Лукашенко после этого поблагодарил Путина за решение разместить на территории страны тактическое ядерное оружие.

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Политика #Мир #Оружие
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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Ну то ись он сказал, что самолеты будут, но очень дорогие. Придется Украинушке ещё больше американских...