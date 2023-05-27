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Украина запросила способные долететь до Москвы ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Киев направил официальный запрос Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы с украинской территории.

ракета Taurus KEPD 350/150
ракета Taurus KEPD 350/150
Фото: Wikimedia / CC BY-SA 3.0

Поставки Taurus обсуждались в начале мая во время встречи в Берлине немецкого канцлера Олаф Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, пишет Der Spiegel.

Член внешнеполитического комитета бундестага Родерих Кизеветтер ранее призвал к передаче ВСУ ракет Taurus. Он уточнил, что сейчас на складах бундесвера хранится около 150 таких ракет.

«Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что Украина может использовать в общевойсковых боях и что разрешено международным правом», — подчеркнул он.

Ракета Taurus запускается с самолета и летит со скоростью до 900 километров в час. Ее дальность — до 500 километров, при этом ракета несет 480 килограммов взрывчатки и способна пробить железобетонную стену метровой толщины.

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