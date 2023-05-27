Выросло количество миллионеров на Украине

Число жителей Украины, чьи доходы превысили 1 миллион гривен, по итогам 2022 года выросло до 9511 человек.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в своем телеграм-канале, что в 2021 году количество миллионеров в страну составляло 8 177.

По его словам, сложившаяся ситуация не говорит о том, что реальные доходы жителей Украины стали расти. Гетманцев отметил, что украинцы стали более ответственно относиться к декларированию доходов.

Согласно официальному курсу на сегодня, годовой доход в 1 миллион гривен примерно равен 2160000 рублей. Таким образом, чтобы стать миллионером на Украине, нужно в рублях зарабатывать около 180 тысяч ежемесячно.