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Как избежать импульсивных покупок

Источник:
«Известия»
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Создание финансового плана и следование ему станет хорошим способом избегать незапланированных покупок, считает владелица Аналитического центра «Альтернатива» Ольга Малкова.

«Умный механизм — бюджетирование. Это когда вы четко знаете, какая сумма вам обязательно нужна на расходы в этом месяце: квартплата, обучение детей, питание и так далее. Эту сумму вы сразу резервируете. Часть заработанного (не меньше 10%) важно зарезервировать сверх обязательных расходов — это непредвиденные траты», — рассказала «Известиям» Малкова.

По ее словам, можно завести вторую карту, на которую после получения зарплаты переводить сумму обязательных расходов. «Можно поступить и наоборот — переводить на вторую карту некую сумму от каждой зарплаты и только с нее тратиться на импульсивные покупки», — отметила Малкова.

«В личной жизни планирование помогает выкраивать деньги на личные удовольствия и импульсивные, но приятные моменты», — заключила эксперт.

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Экономика #Деньги
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scorpion2777

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nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

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mosquito__2010

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