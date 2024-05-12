Как избежать импульсивных покупок

Создание финансового плана и следование ему станет хорошим способом избегать незапланированных покупок, считает владелица Аналитического центра «Альтернатива» Ольга Малкова.

«Умный механизм — бюджетирование. Это когда вы четко знаете, какая сумма вам обязательно нужна на расходы в этом месяце: квартплата, обучение детей, питание и так далее. Эту сумму вы сразу резервируете. Часть заработанного (не меньше 10%) важно зарезервировать сверх обязательных расходов — это непредвиденные траты», — рассказала «Известиям» Малкова.

По ее словам, можно завести вторую карту, на которую после получения зарплаты переводить сумму обязательных расходов. «Можно поступить и наоборот — переводить на вторую карту некую сумму от каждой зарплаты и только с нее тратиться на импульсивные покупки», — отметила Малкова.

«В личной жизни планирование помогает выкраивать деньги на личные удовольствия и импульсивные, но приятные моменты», — заключила эксперт.