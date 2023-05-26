Япония ужесточила санкции против России

Японское правительство Японии решило ужесточить антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, заявило Министерство иностранных дел Японии.

Япония включила в новые санкционные списки 24 физических лица и 78 организаций. В числе физлиц оказались журналистка Ольга Скабеева, командир батальона «Спарта» Артем Жога, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Санкции также были введены против представителей командования ВС РФ, в частности командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева, приводит ТАСС заявление японского МИД.

Среди новых подсанкционных организаций — Московский физико-технический институт, Горьковский автозавод, Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ «Буревестник», Рязанский завод металлокерамических приборов и т.д.

Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг. Запрещен будет также экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленной базы России».