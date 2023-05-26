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Врач рассказала, как определить граммы в порции без весов

Источник:
Sibnet.ru
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Ладонь
Фото: © Sibnet.ru

Худеющий человек может определить размер порции без весов, для этого гарнир или мясо надо сравнить с размером ладони, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Не всегда и не везде можно взвесить порцию, но можно прикинуть примерный объем.

«Например, 150-200 граммов рыбы или мяса – это размер вашей ладони без пальцев. 150-200 граммов гарнира – две ваших пригоршни, если это овощи, а крупы или макароны – это 3-4 столовых ложки. Этого вполне достаточно для того, чтобы организм насытился», — написала в телеграм-канале врач.

По ее словам, если человек для похудения сокращает порции, то сначала чтобы было проще лучше класть маленькие порции в маленькие тарелки. На них еды будет казаться больше.

«Еда должна быть ритуалом. Ее нужно тщательно пережевывать — 33 раза каждый твердый кусочек пищи, не отвлекаясь ни на что. И тогда чувство насыщения придет быстрее», — посоветовала Павлова.

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Жизнь #Еда
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