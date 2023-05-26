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Блиновская попросила денег у поклонников на закрытие долгов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Елены Блиновской

Блогер Елена Блиновская попросила у подписчиков денег, чтобы рассчитаться с долгами по налогам. Это следует из публикации в официальном телеграм-канале создательницы «Марафона желаний».

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Она должна погасить долг в размере 918 миллионов рублей, 10 миллионов из которой она погасила перед судом об избрании меры пресечения.

По решению суда, блогер будет до 26 июня находиться под домашним арестом. Также ей нельзя выходить в Сети. Не смотря на запрет пользоваться интернетом, в официальном телеграм-канале Блиновской появились публикации, где она просит перевести ей денег на оплату адвоката и долгов.

А судя по посту благодарности, поклонники Блиновской не остались в стороне и начали перечислять ей деньги. Блогер сообщила, что, «когда все завершится», она проведет доступный для всех «марафон желаний».

Ранее в аккаунте Блиновской появлялись публикации с просьбой подписаться на другой канал, но, скорее всего, это был взлом, поскольку информация была удалена уже через несколько часов.

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