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Блиновская вышла в Сеть и рассказала о новом заработке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Елены Блиновской

Публикации от имени блогера Елены Блиновской появились в телеграм-канале во вторник. Пока неизвестно, был ли взломан аккаунт или писала действительно хозяйка страницы.

Елена Блиновская обвиняется в уклонении от налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Она задолжала государству 918 миллионов рублей. По решению суда, блогер находится под домашним арестом и ей нельзя пользоваться интернетом, также нельзя выходить в Сеть с помощью других людей.

Во вторник поздним вечером в официальном телеграм-канале Блиновской появились несколько странных публикаций. Блогер обратилась к своей аудитории, поблагодарила за поддержку и предупредила, что очень рискует тем, что вышла в онлайн.

Затем в аккаунте появилась ссылка на другой телеграм-канал, где Блиновская рассказала, как зарабатывает деньги на выплату долга в 900 миллионов в условиях домашнего ареста. По сути, ее сообщение оказалось рекламой игры.

Фото: © телеграм-каналы Блиновской

Содержание публикации выдавало то, что аккаунт блогера, на который подписано почти 120 тысяч человек, был взломан.

Но преданные поклонники Блиновской не сразу заподозрили подвох. В считанные секунды они покорно подписались на новый телеграм-канал и оставили сотни комментариев поддержке своему наставнику.

Спустя некоторое время все публикации на официальной странице были удалены.

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