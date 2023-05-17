Блиновская вышла в Сеть и рассказала о новом заработке

Публикации от имени блогера Елены Блиновской появились в телеграм-канале во вторник. Пока неизвестно, был ли взломан аккаунт или писала действительно хозяйка страницы.
Елена Блиновская обвиняется в уклонении от налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Она задолжала государству 918 миллионов рублей. По решению суда, блогер находится под домашним арестом и ей нельзя пользоваться интернетом, также нельзя выходить в Сеть с помощью других людей.
Во вторник поздним вечером в официальном телеграм-канале Блиновской появились несколько странных публикаций. Блогер обратилась к своей аудитории, поблагодарила за поддержку и предупредила, что очень рискует тем, что вышла в онлайн.
Затем в аккаунте появилась ссылка на другой телеграм-канал, где Блиновская рассказала, как зарабатывает деньги на выплату долга в 900 миллионов в условиях домашнего ареста. По сути, ее сообщение оказалось рекламой игры.
Содержание публикации выдавало то, что аккаунт блогера, на который подписано почти 120 тысяч человек, был взломан.
Но преданные поклонники Блиновской не сразу заподозрили подвох. В считанные секунды они покорно подписались на новый телеграм-канал и оставили сотни комментариев поддержке своему наставнику.
Спустя некоторое время все публикации на официальной странице были удалены.