Украина запустила ракету по Ростовской области

Российская противовоздушная оборона в Ростовской области сбила украинскую ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу», — написал Голубев в своем телеграм-канале, призвав население области сохранять спокойствие.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками.

В трех километрах от Морозовская расположен военный аэродром, на котором базируется й бомбардировочный авиационный полк ВКС России.