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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина запустила ракету по Ростовской области

Источник:
Sibnet.ru
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Российская противовоздушная оборона в Ростовской области сбила украинскую ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу», — написал Голубев в своем телеграм-канале, призвав население области сохранять спокойствие.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками.

В трех километрах от Морозовская расположен военный аэродром, на котором базируется й бомбардировочный авиационный полк ВКС России.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...