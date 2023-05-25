Банду автоподставщиков на Porsche задержали в Красноярске

Сотрудники полиции в Красноярском крае задержали группу людей, которые занимались мошенничеством с подставными авариями, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Они специально повреждали дорогие автомобили, такие как Porsche и Mercedes, чтобы получить деньги от страховых компаний на их ремонт.

Злоумышленники специально создавали поддельные ДТП, чтобы повредить эти машины. Затем они оформляли необходимые документы, и страховая компания выплачивала им деньги на ремонт.

Полиция задержала шесть членов этой организованной группы. Среди задержанных была также сотрудница страховой компании, которая помогала злоумышленникам получать деньги за поддельные аварии. Предварительно известно, что эти преступники совершили более 100 таких автоподстав.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). За это преступление им грозит до 10 лет лишения свободы.