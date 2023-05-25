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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская разведка назвала Путина главной целью

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин стал главной целью украинских разведывательных служб, заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Путин находится «на вершине списка» целей ГУР — глава государства «координирует и решает, что происходит», сказал в интервью немецкой газете Welt Скибицкий

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов называл Путина «законной целью» для Украины. Он выступил с угрозам и в адрес всех россиян. «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины», — приводит его слова РБК.

Кремль в ответ назвал такие высказывания чудовищными. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — заявил представитель президента России Дмитрий Песков.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Смех без причины - признак дурачины. Не знал?

volmen

Ну теперь надо сделать так что бы эти жертвы были не напрасны. Вечная память парням.

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.