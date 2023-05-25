Украинская разведка назвала Путина главной целью

Президент России Владимир Путин стал главной целью украинских разведывательных служб, заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Путин находится «на вершине списка» целей ГУР — глава государства «координирует и решает, что происходит», сказал в интервью немецкой газете Welt Скибицкий

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов называл Путина «законной целью» для Украины. Он выступил с угрозам и в адрес всех россиян. «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины», — приводит его слова РБК.

Кремль в ответ назвал такие высказывания чудовищными. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — заявил представитель президента России Дмитрий Песков.