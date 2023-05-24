Срочников обязали сдавать загранпаспорта

Государственная Дума приняла закон об изъятии заграничных паспортов у россиян, призванных на срочную военную или альтернативную службу.

Получившие повестку из военкомата должны сдать загранпаспорта в течение пяти рабочих дней. Храниться документы будут в миграционном отделе МВД или МФЦ до истечения срока ограничения права гражданина на выезд из России, говорится в законе.

Сдавать паспорта должны будут также граждане, заключившие трудовой договор с организацией, где предусмотрен доступ к сведениям особой важности или государственной тайне.

После расмотрения закона Советом Федерации и подписания его президентом России он должен вступить в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.