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Срочников обязали сдавать загранпаспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Паспорта гражданина Российской Федерации
Фото: © Sibnet.ru

Государственная Дума приняла закон об изъятии заграничных паспортов у россиян, призванных на срочную военную или альтернативную службу.

Получившие повестку из военкомата должны сдать загранпаспорта в течение пяти рабочих дней. Храниться документы будут в миграционном отделе МВД или МФЦ до истечения срока ограничения права гражданина на выезд из России, говорится в законе.

Сдавать паспорта должны будут также граждане, заключившие трудовой договор с организацией, где предусмотрен доступ к сведениям особой важности или государственной тайне.

После расмотрения закона Советом Федерации и подписания его президентом России он должен вступить в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

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Жизнь #Законы #Армия
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