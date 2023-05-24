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Началось обсуждение штрафа за шум днем

Источник:
Sibnet.ru
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Власти взялись за разработку штрафа за нарушение тишины в дневное время. Вопрос приобрел важность, так как в последние годы многие стали работать удаленно. При этом до сих пор нет федерального закона о нарушении тишины.

Предложение о штрафе за нарушение покоя и тишины граждан днем содержится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательство главы СВД Владимира Колокольцева.

Комиссия считает, что особенную важность вопрос приобрел после пандемии коронавируса, когда многие работники ушли на удаленку, и многие до сих пор сохраняют этот режим, приводят «Известия» документ.

Сейчас в России нет единого федерального закона, регулирующего соблюдение норм тишины. Их определяют регионы, обычно это время с 23.00 до 7.00, где-то есть часы тишины в обеденное время.

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Больше половины субъектов (58) заключили соглашения с полицией, которая может составлять протоколы об административном правонарушении. Например, в Новосибирской области шумящего человека можно оштрафовать на 1,5-2 тысячи рублей, наказание для должностных лиц — до 5 тысяч, для организаций — до 10 тысяч. При повторном нарушении суммы увеличиваются.

Проект нового КоАП РФ предусматривает норму, которая устанавливает ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23.00 до 7.00. Суммы штрафов определили для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Но точных сроков принятия документа до сих пор нет.

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