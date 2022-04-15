Дача — не только отдых и возделывание урожая, но и обязанность содержать участок по правилам. Например, закон обязывает бороться с сорняками, запрещает устанавливать особо высокие заборы и обстраивать туалеты по своему усмотрению. А еще на дачах нельзя шуметь и разводить огонь. Какие штрафы грозят недисциплинированным дачникам?

Контролирующие органы, как правило, не обходят садовые участки с инспекцией. Но пожаловаться в полицию и органы власти могут соседи или обратится в суд правление общества. В результате рецидивисты-нарушители могут расстаться не только с деньгами, но и с самом участком.

Штрафы за нарушения в садовых обществах:



Нарушение правил разведения огня — от 2 до 3 тысяч рублей

Складирование мусора — от 1 до 2 тысяч рублей

Мойка автомобиля — от 3 до 5 тысяч рублей

Сорняки (более 50% участка) — 500 рублей

Сплошной забор, высота более 1,8 метра — 5 тысяч рублей

Туалет не по правилам — от 1 до 5 тысяч рублей

Самовольная скважина —от 3 до 5 тысяч рублей

Нецелевое использование — от 0,5% до 1% кадастровой стоимости



Нарушение тишины — от 3 до 5 тысяч рублей

Огонь на участке

Дачник должен соблюдать противопожарные правила. Например, устанавливать мангал можно на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего строения. При этом в радиусе 2 метров от огня не должны находиться горючие вещества.

Если нужно сжечь мусор, то потребуется выкопать яму глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не менее метра. Либо сжигать листву и ветки придется в металлической емкости с крышкой.

Но если в регионе МЧС устанавливает особый противопожарный режим, сжигать мусор на участке запрещается в любом варианте.

За нарушение садоводу грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составит от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических — от 150 до 200 тысяч рублей.

При уничтожении имущества штраф вырастет до 120 тысяч рублей. А если разведенный огонь станет причиной лесного пожара, то это уже уголовная ответственность с штрафом до 300 тысяч рублей и угрозой 10 лет лишения свободы.

Свалка, сорняки и мойка автомобиля

Дачнику запрещено складывать на участке мусор и другие отходы. За это грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей на основании части 1 статьи 8.2 КоАП.

Оштрафовать на 3-5 тысяч рублей могут за банальную мойку автомобиля, это рассматривается государством как загрязнение почвы.

Обилие сорняков, когда ими поросло более 50% участка, тоже может стать причиной для наказания. Например, за распространение на своем участке борщевика садоводу грозит штраф до 500 рублей по статье 10.1 КоАП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Копать и приседать: как похудеть на даче

Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К их числу относятся борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов.

Туалет, забор и скважина

Заборы часто становятся предметом спора соседей. Его высота не должна превышать 1,8 метра, а материал не должен препятствовать проникновению солнечного света на соседний участок. За нарушение этих правил дачнику придется заплатить 5 тысяч рублей.

Отдельно регламентируется и дачный туалет. Он должен быть с герметичной емкостью, находиться в 2 метрах от забора и не менее, чем в 8 метрах от колодца или скважины. Все эти меры должны обезопасить почву и воду от попадания в нее отходов жизнедеятельности. Меры прописаны в 8.2, 8.6, 8.12 КоАП.

За нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований садоводам грозит штраф в размере 1-2 тысячи рублей, за порчу земель — 3-5 тысячи рублей, за несоблюдение правил использования участков, расположенных в пределах водоохранных зон — до 5 тысяч.

Скважины и колонки запрещено устанавливать без лицензии. Но это не касается колонок на участке, а только тех, что окажутся на территории дачных товариществ.

За отсутствие лицензии дачников могут оштрафовать — физических лиц на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц — на 30-50 тысяч, штрафы для юридических лиц могут достигать миллиона рублей.

Участок не по назначению

Председатель СНТ имеет право обращаться в государственные и муниципальные органы с заявлением о нарушении земельного законодательства собственниками участков. К ним относятся использование по нецелевому назначению и неиспользование участка.

За нецелевое использование садоводческих и огороднических земель грозит штраф в от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка. При этом крайней мерой за такое нарушение может стать принудительное изъятие земли у провинившегося дачника.

К нецелевому использованию относится, например, открытие магазина, СТО или разведение фермы. Но речь не идет о тех случаях, когда держат пару курочек, скорее, когда пару коров.

«В уставе СНТ можно прописать разрешение содержать, например, до пяти кур на участке, или до трех кроликов. Тех же собак может быть три, а если их тридцать – это уже псарня. Важно, чтобы количество животных было не больше, чем прописано в уставе, и было получено согласование смежных землепользователей», — пояснила юрист Союза садоводов России Динара Хакимова.

Шум и «тихий час»

В каждом регионе установлены свои временные графики соблюдения тишины. Например, в Московской области запрещено шуметь с 21.00 до 08.00, а по выходным – с 22.00 до 10.00.

В Новосибирской области в садовых обществах есть еще и «тихий час». Так, закон запрещает «действия, производящие шум и нарушающие тишину и покой граждан» с 13.00 до 14.00 ежедневно. А ночная тишина должна соблюдаться в будни с 22.00 до 7.00 и с 22.00 до 09.00 в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме новогодней ночи). За нарушения грозит штраф 3-5 тысяч рублей.

К запрещенным действиям относятся: громкое проигрывание музыки, громкое пение, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, громкое пение, применение пиротехники, строительно-монтажные, ремонтные и разгрузочно-погрузочные работы, сопровождаемые шумом и вибрациями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Самый простой шашлык: инструкция

Многие сомневаются, что возможно заставить дачников соблюдать такие нормы. Например, утренний период тишины слишком длинный — до 09.00, при том, что активность многие дачники начинают гораздо раньше. Да и вечером тоже, особенно в выходные — практически треть или половина общества устраивает посиделки.

Пока закон больше работает на руку конфликтующим соседям, жалуясь, они сводят счеты. «В выходные дни соседи вынуждены вызвать полицию, составляют протоколы, разбираются», — сказал Sibnet.ru председатель Новосибирского областного союза садоводов Сергей Машутов.